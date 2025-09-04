T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Freitagabend nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Die Aktie von T-Mobile US zeigt sich am Freitagabend ohne große Bewegung. Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 251,90 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die T-Mobile US-Aktie um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel bei 251,90 USD. Zwischenzeitlich stieg die T-Mobile US-Aktie sogar auf 255,62 USD. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 251,83 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 253,31 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 420.065 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die T-Mobile US-Aktie 9,76 Prozent zulegen. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 192,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2024 mit 2,83 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,58 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 267,00 USD an.

T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von T-Mobile US veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,83 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen die Analysten die T-Mobile US-Aktie im August 2025 ein

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren verdient