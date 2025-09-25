T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Freitagabend im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von T-Mobile US befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 237,46 USD ab.

Das Papier von T-Mobile US befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 237,46 USD ab. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 237,46 USD. Bei 239,41 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 222.633 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,44 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 201,83 USD erreichte der Anteilsschein am 27.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,00 Prozent würde die T-Mobile US-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,83 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,58 USD je T-Mobile US-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 267,00 USD je T-Mobile US-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 21,13 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 19,77 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,66 USD je Aktie.

