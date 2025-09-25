T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die T-Mobile US-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 239,53 USD zu.

Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 239,53 USD. Die T-Mobile US-Aktie legte bis auf 239,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 239,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 46.516 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 13,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 201,83 USD am 27.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,74 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,83 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,58 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 267,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 23.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte T-Mobile US ein EPS von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 19,77 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,66 USD je Aktie aus.

