T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von T-Mobile US zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 241,17 USD zu.

Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 241,17 USD. Die T-Mobile US-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 242,20 USD. Mit einem Wert von 240,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 139.061 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,65 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 201,83 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 16,31 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,83 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,58 USD je T-Mobile US-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. Das EPS lag bei 2,84 USD. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,13 Mrd. USD im Vergleich zu 19,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

