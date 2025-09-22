T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US büßt am Mittwochabend ein

Blick auf T-Mobile US-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 237,31 USD ab.

Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 237,31 USD nach. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 237,02 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 238,19 USD. Zuletzt wechselten 471.311 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 276,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 16,51 Prozent wieder erreichen. Am 25.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 200,88 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 15,35 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,58 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 267,00 USD für die T-Mobile US-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. T-Mobile US hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,72 USD je Aktie belaufen.

