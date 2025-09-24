T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Abend nahezu unbewegt

So bewegt sich T-Mobile US

Die Aktie von T-Mobile US zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die T-Mobile US-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 238,57 USD.

Bei der T-Mobile US-Aktie ließ sich um 20:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 238,57 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 242,20 USD. Das bisherige Tagestief markierte T-Mobile US-Aktie bei 238,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 240,17 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 435.200 T-Mobile US-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 13,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2024 Kursverluste bis auf 201,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 18,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,58 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 2,83 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 267,00 USD für die T-Mobile US-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. Das EPS lag bei 2,84 USD. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 21,13 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,77 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 23.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der T-Mobile US-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,68 USD je T-Mobile US-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

