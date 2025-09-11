T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 241,75 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere um 15:53 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze legte die T-Mobile US-Aktie bis auf 242,11 USD zu. Bei 240,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.249 Stück gehandelt.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 276,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,37 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.09.2024 bei 195,52 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,58 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 267,00 USD für die T-Mobile US-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 19,77 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der T-Mobile US-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

