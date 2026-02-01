DAX24.981 +1,1%Est506.050 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 -2,5%Nas23.232 +0,9%Bitcoin58.123 -2,6%Euro1,1910 +0,8%Öl68,74 +0,9%Gold5.063 +2,1%
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. Februar (vorläufige Fassung)

09.02.26 15:18 Uhr

===

06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)

07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis (11:55 Kapitalmarkttag)

*** 07:30 DE/Talanx AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q

PROGNOSE: 7,7%

3. Quartal: 7,7%

*** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK, 11:00 HV)

*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis (12:45 Analystenkonferenz)

*** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/BP plc, Jahresergebnis

08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), vorläufiges Jahresergebnis

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q

11:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresauftakt

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen

von 5 Mrd EUR

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis

*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q

PROGNOSE: +0,8% gg Vq

3. Quartal: +0,8% gg Vq

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember

Importpreise

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: k.A.

*** 16:00 US/Lagerbestände November

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

*** 22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

