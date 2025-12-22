DAX24.267 -0,1%Est505.746 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.407 +0,4%Bitcoin76.259 +0,8%Euro1,1766 +0,4%Öl61,97 +2,4%Gold4.422 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street fester erwartet -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
Top News
Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung
Rentenfonds und Anleihen-ETF: Unterschiede, Kosten und Auswahlkriterien Rentenfonds und Anleihen-ETF: Unterschiede, Kosten und Auswahlkriterien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. Dezember (vorläufige Fassung)

22.12.25 14:52 Uhr

===

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, November

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise November

Wer­bung

Importpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,2% gg vm/-1,4% gg Vj

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Oktober

*** 14:30 CA/BIP, (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober

PROGNOSE: -1,1% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

Wer­bung

PROGNOSE: +3,2% gg Vq

2. Quartal: +3,8% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,7% gg Vq

2. Quartal: +2,1% gg Vq

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

September: +0,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 75,9%

September: 75,9%

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Dezember

Wer­bung

PROGNOSE: 91,7

zuvor: 88,7

*** 16:00 US/Neubauverkäufe November

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 08:52 ET (13:52 GMT)