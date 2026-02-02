TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. Februar

===

*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

*** 07:00 DE/Sartorius AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:15 PK)

Wer­bung Wer­bung

07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

Wer­bung Wer­bung

10:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, HV

*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 4Qxxx

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Grüner Bundesanleihen

mit Laufzeit 2035 im Volumen von 1,5 Mrd EUR

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis

*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q

Wer­bung Wer­bung

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q

*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Jahresergebnis

- HK/Börsenfeiertag: Hongkong

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)