DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.332 +0,1%Top 10 Crypto16,46 +3,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.673 -0,1%Euro1,1727 +0,1%Öl64,46 +0,2%Gold3.845 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Bayer BAY001 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen mit neuen Rekorden -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. Oktober

03.10.25 05:59 Uhr

===

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 51,5

Wer­bung

zuvor: 51,5

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 48,9

1. Veröff.: 48,9

zuvor: 49,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,4

1. Veröff.: 48,4

zuvor: 49,8

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

Wer­bung

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 52,5

1. Veröff.: 52,5

zuvor: 49,3

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,4

1. Veröff.: 52,4

zuvor: 50,5

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 51,4

1. Veröff.: 51,4

zuvor: 50,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

Wer­bung

PROGNOSE: 51,2

1. Veröff.: 51,2

zuvor: 51,0

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 51,9

1. Veröff.: 51,9

zuvor: 54,2

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August

Eurozone

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-0,4% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj

*** 11:40 NL/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Symposium

zur Verabschiedung von EZB-Ratsmitglied Knot

(15:50 Panel-Teilnahme EZB-Direktorin Schnabel)

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 54,0

1. Veröff.: 53,9

zuvor: 54,5

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 52,0 Punkte

zuvor: 52,0 Punkte

*** - EU/Länderrating EU (Moody's)

ENTFÄLLT WEGEN SHUTDOWN:

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +51.000 gg Vm

zuvor: +22.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 4,3%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)