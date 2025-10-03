TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. Oktober

Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

Musks Vermögen erreicht wichtige Milliarden-Marke. thyssenkrupp beendet Gespräche mit Kretinsky über Joint-Venture. Conti kämpft weiter mit gedämpfter Nachfrage. BASF bestätigt Ziele für 2028. 'Shutdown': Trump-Regierung nimmt New York ins Visier. grenke verzeichnet in Q3 mehr Neugeschäft. Samsung und SK hynix profitieren von OpenAI-Deal. VW mit durchwachsenem US-Absatz in Q3.