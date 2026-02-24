TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 25. Februar
*** 03:00 US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation
*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis (08:45 Analystenkonferenz)
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 13:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Eon SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Jahresergebnis
(10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Nordex SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Geschäftsbericht
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)
*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Geschäftsbericht
*** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Jahresergebnis
08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q4
kalender- und saisonbereinigt gg Vq
PROGNOSE: +0,3% gg Vq
1. Veröff.: +0,3% gg Vq
3.Quartal: 0,0% gg Vq
kalenderbereinigt gg Vj
PROGNOSE: +0,4% gg Vj
1. Veröff.: +0,4% gg Vj
3. Quartal: +0,3% gg Vj
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März
PROGNOSE: -23,0
zuvor: -24,1
*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2025
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Dezember und Gesamtjahr
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar
PROGNOSE: 90
zuvor: 90
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis
09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis
10:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, HV
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar
Eurozone
PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj
Vorabschätzung: -0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
Vorabschätzung: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im
Volumen von 1 Mrd EUR
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR
*** 14:00 ES/Banco Santander SA, Investorentag und Strategie-Update
*** 15:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Event der Handelskammer
der Region Northern Virginia
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 17:00 US/Fed-Kansas-Präsident Schmid, Rede bei Economic Club of Colorado
*** 18:00 DE/Freenet AG, vorläufiges Jahresergebnis
18:00 IT/Pirelli & C. SpA, vorläufiges Jahresergebnis
*** 19:20 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede bei Event der
Missouri Athletic Club Speaker Series
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q
*** 23:00 US/IWF, Bericht zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen mit
den USA
- CN/Bundeskanzler Merz, Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi
- CN/Sitzung des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses
