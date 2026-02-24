DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 -0,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin54.990 +1,1%Euro1,1805 +0,3%Öl71,23 ±0,0%Gold5.208 +1,2%
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 25. Februar

25.02.26 06:00 Uhr

===

*** 03:00 US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation

*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis (08:45 Analystenkonferenz)

*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 13:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Eon SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Jahresergebnis

(10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Nordex SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Geschäftsbericht

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)

*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Geschäftsbericht

*** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Jahresergebnis

08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q4

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +0,3% gg Vq

1. Veröff.: +0,3% gg Vq

3.Quartal: 0,0% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,4% gg Vj

1. Veröff.: +0,4% gg Vj

3. Quartal: +0,3% gg Vj

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März

PROGNOSE: -23,0

zuvor: -24,1

*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2025

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Dezember und Gesamtjahr

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar

PROGNOSE: 90

zuvor: 90

*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis

09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis

10:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, HV

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar

Eurozone

PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj

Vorabschätzung: -0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

Vorabschätzung: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im

Volumen von 1 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 14:00 ES/Banco Santander SA, Investorentag und Strategie-Update

*** 15:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Event der Handelskammer

der Region Northern Virginia

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:00 US/Fed-Kansas-Präsident Schmid, Rede bei Economic Club of Colorado

*** 18:00 DE/Freenet AG, vorläufiges Jahresergebnis

18:00 IT/Pirelli & C. SpA, vorläufiges Jahresergebnis

*** 19:20 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede bei Event der

Missouri Athletic Club Speaker Series

*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q

*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q

*** 23:00 US/IWF, Bericht zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen mit

den USA

- CN/Bundeskanzler Merz, Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi

- CN/Sitzung des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses

===

