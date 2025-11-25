DAX23.407 +0,7%Est505.566 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -4,9%Nas22.646 -1,0%Bitcoin75.221 -1,8%Euro1,1561 +0,3%Öl62,13 -2,0%Gold4.119 -0,4%
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. November (vorläufige Fassung)

25.11.25 15:33 Uhr

===

*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: k.A.

Wer­bung

zuvor: 2,50%

*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW November

*** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035

im Volumen von 3 Mrd EUR

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

Wer­bung

zuvor: +2,9% gg Vm

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 220.000

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November

PROGNOSE: 45,5

zuvor: 43,8

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

Wer­bung

*** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung

des Transatlantikpreises durch die Steuben-Schurz-Gesellschaft

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

*** - US/IWF, Abschlussbericht zu Deutschland nach Artikel-4-Konsultationen

*** - DE/Siemens Healthineers AG, Geschäftsbericht

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 09:34 ET (14:34 GMT)