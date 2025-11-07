DAX23.546 -0,8%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.679 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,59 ±0,0%Gold3.991 +0,3%
TAGESVORSCHAU/Samstag, 8. November bis Montag, 10. November (vorläufige Fassung)

07.11.25 14:57 Uhr

===

S O N N T A G, 9. November 2025

*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober

PROGNOSE: -2,3% gg Vj

zuvor: -2,3% gg Vj

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober

PROGNOSE: 0,0% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vj

M O N T A G, 10. November 2025

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q

(10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK)

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz)

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 08:57 ET (13:57 GMT)