TAGESVORSCHAU/Samstag, 8. November bis Montag, 10. November (vorläufige Fassung)
===
S O N N T A G, 9. November 2025
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober
PROGNOSE: -2,3% gg Vj
zuvor: -2,3% gg Vj
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober
PROGNOSE: 0,0% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vj
M O N T A G, 10. November 2025
07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q
(10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK)
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz)
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 07, 2025 08:57 ET (13:57 GMT)