TAGESVORSCHAU: Termine am 1. September 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 1. September 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
CHN: BYD, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Investitionen Q2/25
02:00 KOR: Handelsbilanz 8/25
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25
07:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/25
09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 POL: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Abeitslosenquote 7/25
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 7/25
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/25
12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 7/25
SONSTIGE TERMINE
CHN: Ende des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit
In Chinas drittgrößter Stadt empfing Staats- und Parteichef Xi Jinping unter anderem Russland Präsident Wladimir Putin sowie 19 weitere Staats- und Regierungschefs zum Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit.
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
