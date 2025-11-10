DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,27 +2,9%Nas23.476 +2,1%Bitcoin91.496 +0,9%Euro1,1566 +0,1%Öl63,85 +0,2%Gold4.105 +2,6%
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt

TAGESVORSCHAU: Termine am 11. November 2025

10.11.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 11. November 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, 9Monatszahlen (14.00 Uhr Bilanz-Pk, 14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz)

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen

07:30 JPN: Sony, Q2-Zahlen

07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht

08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen

09:00 NOR: Telenor, Capital Markets Day

09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen

13:00 NLD: Adyen, Investor Day

13:00 SWE: SKF, Capital Markets Day

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 10/25

19:00 USA: AMD, 2025 Financial Analyst Day

22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Biontech, Research and Development Day

DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day

GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/25

00:50 JPN: Handelsbilanz 9/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Inlandstourismus 9/25

10:00 DEU: Verkündungstermin zur Gema-Klage gegen OpenAI um mögliche Urheberrechtsverletzungen, München

16:30 DEU: Pk Google zum «Investitionsplan für Deutschland» mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Berlin

17:00 DEU: Wirtschaftspolitischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), Düsseldorf

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

++21:30 Germanwatch präsentiert Klima-Risiko-Index

CDN: Treffen der G7-Außenminister in Kanada (bis 12.11.25)

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi