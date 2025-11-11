TAGESVORSCHAU: Termine am 11. November 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 11. November 2025
^
TERMINE UNTERNEHMEN
06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Fraport, 9Monatszahlen (14.00 Uhr Bilanz-Pk, 14.00 Uhr Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz)
07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz)
07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen
07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Analystenkonferenz)
07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen
07:30 JPN: Sony, Q2-Zahlen
07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Vodafone, Halbjahreszahlen
08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht
08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen
09:00 NOR: Telenor, Capital Markets Day
09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen
13:00 NLD: Adyen, Investor Day
13:00 SWE: SKF, Capital Markets Day
17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 10/25
19:00 USA: AMD, 2025 Financial Analyst Day
22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Biontech, Research and Development Day
DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day
GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/25
00:50 JPN: Handelsbilanz 9/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/25
08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25
08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Destatis: Inlandstourismus 9/25
10:00 DEU: Verkündungstermin zur Gema-Klage gegen OpenAI um mögliche Urheberrechtsverletzungen, München
16:30 DEU: Pk Google zum «Investitionsplan für Deutschland» mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Berlin
17:00 DEU: Wirtschaftspolitischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), Düsseldorf
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
++21:30 Germanwatch präsentiert Klima-Risiko-Index
CDN: Treffen der G7-Außenminister in Kanada (bis 12.11.25)
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi