Solides Ergebnis

TAG Immobilien hat nach den ersten neun Monaten die Ziele für das Gesamtjahr leicht erhöht und auch schon Ziele für 2026 veröffentlicht, die weitere Steigerungen beim operativen Gewinn vorsehen sowie eine höhere Dividendenausschüttungsquote.

Unter anderem profitiert der Hamburger Wohnimmobilienkonzern von moderat höheren Mietzahlungen, besseren Portfoliobewertungen in der Branche insgesamt sowie dem wachsenden Beitrag erworbener Wohnungsportfolios in Polen - durch Vermietung oder durch Verkauf.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, will er für 2026 die Dividendenausschüttungsquote auf 50 Prozent des operativen Gewinns FFO I erhöhen, von den geplanten 40 Prozent im laufenden Jahr. Daraus ergibt sich laut Mitteilung ein Dividendenanstieg von rund 30 Prozent für 2026 verglichen mit 2025. Die Hauptversammlung des Unternehmens soll über diesen Vorschlag abstimmen.

