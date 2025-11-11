DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -0,4%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.996 -0,7%Euro1,1551 -0,1%Öl63,81 -0,4%Gold4.131 +0,4%
Solides Ergebnis

TAG Immobilien-Aktie: Ziele 2025 erhöht und Ausblick für 2026 vorgestellt

11.11.25 07:39 Uhr
TAG Immobilien-Aktie: Ziele 2025 angehoben, Prognose für 2026 vorgestellt | finanzen.net

TAG Immobilien hat nach den ersten neun Monaten die Ziele für das Gesamtjahr leicht erhöht und auch schon Ziele für 2026 veröffentlicht, die weitere Steigerungen beim operativen Gewinn vorsehen sowie eine höhere Dividendenausschüttungsquote.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
13,82 EUR 0,22 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Unter anderem profitiert der Hamburger Wohnimmobilienkonzern von moderat höheren Mietzahlungen, besseren Portfoliobewertungen in der Branche insgesamt sowie dem wachsenden Beitrag erworbener Wohnungsportfolios in Polen - durch Vermietung oder durch Verkauf.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, will er für 2026 die Dividendenausschüttungsquote auf 50 Prozent des operativen Gewinns FFO I erhöhen, von den geplanten 40 Prozent im laufenden Jahr. Daraus ergibt sich laut Mitteilung ein Dividendenanstieg von rund 30 Prozent für 2026 verglichen mit 2025. Die Hauptversammlung des Unternehmens soll über diesen Vorschlag abstimmen.

DOW JONES

Bildquellen: TAG Immobilien

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu TAG Immobilien AG

DatumRatingAnalyst
24.10.2025TAG Immobilien BuyWarburg Research
07.10.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025TAG Immobilien Equal WeightBarclays Capital
08.09.2025TAG Immobilien BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025TAG Immobilien AddBaader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TAG Immobilien AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen