Top News
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA? MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA?
Profil

TAG Immobilien Aktie

Marktkap. 2,74 Mrd. EUR

KGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350

ISIN DE0008303504

Symbol TAGOF

TAG Immobilien Buy

10:26 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach dem Kauf eines Immobilienportfolios in Polen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Akquisition passe gut zum restlichen Portfolio und dürfte das Gewinnwachstum des Immobilienkonzerns ab dem kommenden Jahr beschleunigen, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,38 €		 Abst. Kursziel*:
39,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,66%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

10:26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 TAG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
08.09.25 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 TAG Immobilien Add Baader Bank
29.08.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX klettert am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge
finanzen.net MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der TAG Immobilien-Aktie ein
finanzen.net MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart in der Verlustzone
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Increased payout ratio planned for the dividend for the 2026 financial year
EQS Group EQS-News: TAG Immobilien AG reports strong growth in FFO I and EPRA NTA in the first half of 2025; positive valuation results in Germany and Poland; further decline in LTV
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Correction of a release from 14/07/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
