TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,74 Mrd. EURKGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach dem Kauf eines Immobilienportfolios in Polen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Akquisition passe gut zum restlichen Portfolio und dürfte das Gewinnwachstum des Immobilienkonzerns ab dem kommenden Jahr beschleunigen, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,38 €
|Abst. Kursziel*:
39,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
14,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,66%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TAG Immobilien AG
|10:26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|08.09.25
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|29.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
