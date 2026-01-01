TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 13. Januar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung Wer­bung

05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen

12:30 USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen

17:00 USA: Boeing, Auslieferungszahlen

DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025

TERMINE KONJUNKTUR

Wer­bung Wer­bung

00:50 JPN: BoJ-Leistungsbilanz 11/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/25 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 11/25

08:00 DEU: Inlandstourismus 11/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 12/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/25

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/25

14:15 USA: ADP Beschäftigung

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/25

Wer­bung Wer­bung

16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk der Nord/LB zur Neujahrsprognose 2026

10:30 DEU: Online-Pk BGA zu «Großhandel in der Dauerkrise - warum die Reformen am Mittelstand vorbeigehen» mit Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA)

11:00 DEU: OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo

DEU: Pressegespräch DB AG Vorstellung der Studie «Autonomes Fahren - Schlüssel zur Mobilität von Morgen»

DEU: Landgericht will Entscheidung nach der Klage von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim verkünden

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi