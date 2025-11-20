DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -2,7%Nas22.564 +0,6%Bitcoin80.655 +1,8%Euro1,1517 -0,2%Öl63,77 +0,2%Gold4.073 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street schließt verhalten -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Diese 10 Börsenweisheiten kennt jeder Anleger, doch wie viel Wahres steckt dahinter? Diese 10 Börsenweisheiten kennt jeder Anleger, doch wie viel Wahres steckt dahinter?
iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!

TAGESVORSCHAU: Termine am 20. November 2025

20.11.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. November 2025

^

Wer­bung

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025

08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Renk, Capital Markets Day

10:30 FRA: Valeo, Investor Day

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen

13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen

14:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day

Wer­bung

22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Moderna, Capital Markets Day

USA: Intuit, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 9/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

Wer­bung

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 9/25

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz

Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu Staatshilfe für Condor

11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf

12:00 DEU: Online-Roundtable der Großbank UBS mit Ausblick auf das Investmentjahr 2026

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu EU-Finanzkorrekturen in der Strukturförderpolitik

DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M.

U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego

DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin

BEL: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

+ 13.30 Pk u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zur Rolle der Natur als Verbündeter im Klimaschutz und Vorstellung des weiterentwickelten deutschen Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK 2.0)

SAF: Spitzentreffen von Vertretern der EU und Südafrikas

Die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen initiierte Gruppe, soll internationale Partner zusammenbringen, um Reformen und die Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde zu fördern. Erwartet werden Delegationen von etwa 60 Ländern und Organisationen.

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi