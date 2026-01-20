DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 -7,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.737 +1,9%Euro1,1716 -0,1%Öl64,24 +0,4%Gold4.874 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Ryanair A1401Z Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit: DAX letztlich tief im Minus -- Wall Street schließt tiefrot -- Netflix-Bilanz im Blick -- Henkel, Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Hexensabbat: Darum spielen die Derivatebörsen viermal im Jahr verrückt Hexensabbat: Darum spielen die Derivatebörsen viermal im Jahr verrückt
Stromverbrauch im Stand-By: Mit den richtigen Steckdosen lässt sich viel Energie sparen Stromverbrauch im Stand-By: Mit den richtigen Steckdosen lässt sich viel Energie sparen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Januar 2026

21.01.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 21. Januar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz

12:30 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q4-Zahlen

13:00 USA: Travelers, Q4-Zahlen

16:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen (Call)

17:45 FRA: Atos, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

Wer­bung

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 3.

Quartal 2025

08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/25

08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/25

10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht

16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/25

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahresauftakt-Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) mit BDI-Präsident Peter Leibinger und Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner

Wer­bung

12:30 FRA: EU-Parlament stimmt über Antrag auf EuGH-Gutachten zum Mercosur-Abkommen ab

CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

+ 09.30 Rede ägyptischer Präsident Abdel Fattah al-Sisi

+ 11.30 Veranstaltung mit Nvidia-Chef Jensen Huang

+ 13.30 Veranstaltung mit palästinensischem Premier Mohammad Mustafa

+ 14.30 Rede Trump

+ 15.45 Rede argentinischer Regierungschef Javier Milei

FRA: Abstimmung im Europäischen Parlament zu Fluggastrechten

+14.30 Pk zur Entscheidung des Parlaments

USA: Der Fall "Trump, Präsident der Vereinigten Staaten, gegen Cook" vor dem U.S. Supreme Court

RUS: Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas besucht Moskau - Treffen mit Kremlchef Putin erwartet

DEU: Warnstreiks in den Tarifrunden um die Angestellten der Länder an Schulen und Unikliniken

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi