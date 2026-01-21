DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +3,5%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.950 +0,5%Euro1,1691 ±0,0%Öl65,29 -0,1%Gold4.798 -0,7%
TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Januar 2026

22.01.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 22. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen

08:00 GBR: Associated British Foods (ABF), Trading Update

08:00 SWE: Investor, Jahreszahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen

17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung

22:00 USA: Alcoa, Q4-Zahlen

22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen

22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 POL: Industrieproduktion 12/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 12/25

11:00 EUR: Öffentlicher Schuldenstand Q3/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll vom 17./18.12.25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)

16:00 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 11/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (vorab)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pressegespräch BNP Paribas Real Estate zu Marktdaten Gewerbeimmobilien Frankfurt Jahr 2025, Frankfurt/M.

CHE/USA: US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird wirksam, Genf/Washington

CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi