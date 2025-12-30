DAX24.351 +0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 +1,9%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.068 +0,1%Euro1,1779 +0,1%Öl61,92 +0,3%Gold4.360 +0,7%
TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Dezember 2025

30.12.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 30. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 CHE: KOF Frühindikator 12/25

09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 10/25

15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/25

17:00 RUS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

20:00 USA: FOMC Sitzungprotokoll 10.12.25

SONSTIGE TERMINE

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi