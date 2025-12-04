DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,58 -1,7%Nas23.472 +0,1%Bitcoin79.083 -1,5%Euro1,1655 -0,2%Öl63,48 +1,2%Gold4.211 +0,2%
TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Dezember 2025

04.12.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 5. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 CHE: Swiss Re, Investor Day

17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung

GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/25

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 9/25

08:00 NOR: Industrieproduktion 10/25

08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 10/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/25

09:00 ESP: Industrieproduktion 10/25

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/25

11:00 EUR: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/25

11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/25

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/25 (endgültig)

11:00 GRC: BIP Q3/25

16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab)

21:00 USA: Konsumentenkredite 10/25

EUR: S&P Rating Deutschland

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi