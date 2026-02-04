DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.865 -3,5%Euro1,1792 -0,1%Öl67,91 -1,5%Gold4.902 -1,3%
TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Februar 2026

05.02.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 5. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 ESP: BBVA, Jahreszahlen

07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Rational, vorläufige Jahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz, 10.00 Hauptversammlung)

07:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen

07:00 FIN: Kesko, Jahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen

07:00 SWE: Volvo Car, Jahreszahlen

07:30 JPN: Sony, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen

07:30 DNK: Vestas, Jahreszahlen

07:30 SWE: Saab, Jahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Erneuerungen 2026

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Compass Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen

08:00 JPN: Suzuki, Q3-Zahlen

10:00 NLD: Qiagen, Jahres-Pk (15.30 h Analystenkonferenz)

12:00 GBR: Linde, Q4-Zahlen (15.00 h Call)

12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen

12:30 USA: Hershey, Q4-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen

14:00 DEU: BMW, Pre-Close Call

15:00 DEU: Hyundai Europe, Jahres-Pk, Frankfurt/M.

17:45 FRA: Vinci, Jahreszahlen

18:00 ITA: Enel, Q4-Umsatz

22:00 USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q2-Zahlen

22:00 USA: Amazon, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Konecranes Oyj, Jahreszahlen

USA: KKR & Co, Q4-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen

USA: Fortinet, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/25

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 11/25

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 12/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 12/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/25

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Touristikmesse «Reisen & Caravaning Hamburg», Hamburg

CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi