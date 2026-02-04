TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Februar 2026

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde )

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 5. Februar 2026

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX letztlich tiefer -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Microsoft, Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet. Oracle: Milliardenschwere Kapitalerhöhung für Cloud-Offensive. Geschäfte bei AMD laufen besser als erwartet. Umsatz von Aurora Cannabis fällt besser aus als erhofft. Amgen legt bei Umsatz und Gewinn überraschend zu. Super Micro Computer: Kräftiger Gewinn- und Umsatzsprung. Ende des Regierungsstillstands: US-Repräsentantenhaus billigt Finanzpaket.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung