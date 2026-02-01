DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 +2,5%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.687 +4,3%Euro1,1802 +0,2%Öl68,49 +1,7%Gold4.864 +1,8%
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - aber deutlich höhere Investitionen -- Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen
Flash-Crash am Kryptomarkt: Bitcoin stürzt in Richtung der 60.000er-Marke - auch Ethereum & Ripple tiefrot
TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Februar 2026

06.02.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. Februar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen

06:30 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen

07:00 NOR: Telenor, Jahreszahlen

07:30 SWE: Skanska, Jahreszahlen

12:00 USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 12/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 12/25 und Jahr 2025

08:00 DEU: Handelsbilanz 12/25

08:00 NOR: Industrieproduktion 12/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 12/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 12/25

08:45 FRA: Leistungsbilanz 12/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 1/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 1/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 12/25

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 12/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Konsumgütermesse Ambiente, Frankfurt/M.

CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi