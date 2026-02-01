TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Februar 2026

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. Februar 2026

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - aber deutlich höhere Investitionen -- Strategy, Reddit im Fokus Danone ruft in Deutschland noch mehr Babynahrung zurück. Enel legt bei Umsatz und Gewinn zu. VINCI übertrifft Erwartungen in 2025. VW erzielt Einigung mit Gewerkschaft auf mehr Lohn in Tennessee. Bayer-Medikament Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung