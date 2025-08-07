TAGESVORSCHAU: Termine am 8. August 2025

Warum Trading-Psychologie so wichtig ist – und wie du sie für dich nutzt

Options-Strategien erklärt - heute: Der Bull-Call Spread Mit Eurex-Profi Vincenzo Zinnà

Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Knorr-Bremse will wohl dreistellige Zahl an Stellen streichen. Firefly Aerospace-Aktie mit spektakulärem IPO. Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs. Eli Lilly enttäuscht mit Studie zu Abnehmmedikament. Bank of England senkt Leitzins. Peloton kann Erwartungen schlagen. Treffen zwischen Putin und Trump geplant. DEUTZ steigert Ergebnis deutlich.