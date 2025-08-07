DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,9%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.207 -0,4%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,38 -0,1%Gold3.397 ±0,0%
TAGESVORSCHAU: Termine am 8. August 2025

08.08.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 8. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knaus-Tabbert, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Munich Re, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen

07:40 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall)

09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystencall)

10:00 DEU: Thyssenkrupp, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: Handelsbilanz 6/25

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/25

07:00 FIN: Industrieproduktion 6/25

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/25

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 7/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/25

09:00 AUT: Industrieproduktion 6/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 6/25

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi