Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing legt am Montagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 260,50 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 260,50 USD nach oben. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 261,06 USD aus. Bei 260,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 228.442 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Bei 264,51 USD markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 1,54 Prozent zulegen. Bei 134,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,46 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 30,27 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,82 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 9,98 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Nach Taiwan-Besuch: NVIDIA-Chef Huang rät zum Kauf von TSMC-Aktien

Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten