Deutsche Beteiligungs AG-Aktien fallen nach Details zu Gewinnwarnung

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

DAX fester -- Asiens Börsen in rot -- Netflix übertrifft Erwartungen -- Bayer mit Kapitalerhöhung -- Tesla setzt Model 3-Produktion offenbar erneut aus -- Drägerwerk im Fokus

Ex-QUALCOMM-Chef will Konzern von der Börse nehmen. BVB trennt sich wohl zum Saisonende von Trainer Stöger. Chinas Wirtschaft zieht an. HOCHTIEF-Tochter CIMIC steigert Gewinn und bestätigt Ausblick. Goldman Sachs: Anleger sollten in diesen angespannten Zeiten auf Rohstoffe setzen. Bitcoin-Bulle Tim Draper stellt ein neues Mega-Kursziel für den Bitcoin in Aussicht.