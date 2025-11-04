DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.518 -1,3%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,48 -0,6%Gold3.968 -0,8%
Aktie im Blick

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Dienstagnachmittag mit Verlusten

04.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 90,76 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
78,74 EUR -1,64 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 90,76 USD. Im Tief verlor die Target-Aktie bis auf 90,25 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 90,89 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106.946 Stück gehandelt.

Bei 158,42 USD erreichte der Titel am 20.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,55 Prozent hinzugewinnen. Bei 85,37 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Target-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,56 USD ausgeschüttet werden.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,05 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Target in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 25.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,32 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
