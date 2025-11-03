Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Target. Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 91,69 USD ab.
Um 15:53 Uhr rutschte die Target-Aktie in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 91,69 USD ab. In der Spitze fiel die Target-Aktie bis auf 91,26 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 92,65 USD. Zuletzt wechselten via New York 117.378 Target-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (158,42 USD) erklomm das Papier am 20.11.2024. Gewinne von 72,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2025 auf bis zu 85,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 7,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,46 USD aus.
Am 20.08.2025 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,57 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 25,45 Mrd. USD umgesetzt.
Am 19.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 25.11.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 7,33 USD im Jahr 2026 aus.
