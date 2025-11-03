DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.826 +0,4%Bitcoin92.485 -3,6%Euro1,1520 -0,1%Öl64,83 -0,4%Gold4.010 +0,2%
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Montagabend in Rot

03.11.25 20:23 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Montagabend in Rot

Die Aktie von Target gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 91,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
80,38 EUR 0,24 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 91,37 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Target-Aktie bis auf 90,91 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,65 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 343.054 Target-Aktien.

Am 20.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,42 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,38 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,37 USD am 11.10.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Target-Aktie 7,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Target seine Aktionäre 2025 mit 4,46 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,56 USD je Aktie ausschütten.

Am 20.08.2025 lud Target zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es stand ein EPS von 2,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Target im vergangenen Quartal 25,21 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Target 25,45 Mrd. USD umsetzen können.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Target rechnen Experten am 25.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2026 7,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

