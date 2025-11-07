Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zieht am Nachmittag an
Die Aktie von Target zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 89,97 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 89,97 USD zu. Die Target-Aktie legte bis auf 90,09 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 89,15 USD. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 101.563 Aktien.
Am 20.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 158,42 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,08 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2025 Kursverluste bis auf 85,37 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 5,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,46 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,56 USD belaufen.
Am 20.08.2025 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,05 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 25,21 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 25.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Target.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,30 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
