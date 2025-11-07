DAX23.546 -0,8%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.679 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,59 ±0,0%Gold3.991 +0,3%
Aktie im Fokus

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zieht am Nachmittag an

07.11.25 16:08 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Target zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 89,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
76,70 EUR -2,54 EUR -3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 89,97 USD zu. Die Target-Aktie legte bis auf 90,09 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 89,15 USD. Der Tagesumsatz der Target-Aktie belief sich zuletzt auf 101.563 Aktien.

Am 20.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 158,42 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,08 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2025 Kursverluste bis auf 85,37 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 5,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,46 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,56 USD belaufen.

Am 20.08.2025 legte Target die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,05 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 25,21 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 25.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Target.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,30 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Target Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
