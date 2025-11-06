Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Target. Das Papier von Target befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,0 Prozent auf 90,11 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 90,11 USD. Im Tief verlor die Target-Aktie bis auf 89,99 USD. Bei 91,79 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 111.701 Target-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (158,42 USD) erklomm das Papier am 20.11.2024. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 43,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,37 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Target-Aktie mit einem Verlust von 5,26 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,56 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 20.08.2025. Target hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,57 USD je Aktie gewesen. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,21 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Target wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 19.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Target rechnen Experten am 25.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,32 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
