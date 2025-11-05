Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Target zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Target-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 89,93 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Target-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 89,93 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Target-Aktie bei 90,06 USD. In der Spitze büßte die Target-Aktie bis auf 89,49 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,59 USD. Zuletzt wechselten via New York 76.840 Target-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 158,42 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Target-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,37 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 5,07 Prozent sinken.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,46 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,95 Prozent zurück. Hier wurden 25,21 Mrd. USD gegenüber 25,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 19.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Target rechnen Experten am 25.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 7,32 USD je Aktie aus.

