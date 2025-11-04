Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target büßt am Abend ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 90,15 USD abwärts.
Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 90,15 USD. In der Spitze fiel die Target-Aktie bis auf 89,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,89 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 299.222 Target-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 158,42 USD erreichte der Titel am 20.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 43,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2025 (85,37 USD). Mit Abgaben von 5,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,56 USD aus.
Am 20.08.2025 äußerte sich Target zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,05 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 25,21 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 19.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 25.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Target-Aktie in Höhe von 7,32 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
