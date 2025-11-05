Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Target zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 92,16 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr ging es für das Target-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 92,16 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Target-Aktie bei 93,22 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 89,59 USD. Bisher wurden heute 334.957 Target-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 158,42 USD. Mit einem Zuwachs von 71,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,37 Prozent.
Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,56 USD aus.
Am 20.08.2025 äußerte sich Target zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 25,21 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Target-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 25.11.2026.
In der Target-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Target Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
