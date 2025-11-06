Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Donnerstagabend mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Target

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Target. Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 89,82 USD.

Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,3 Prozent auf 89,82 USD ab. In der Spitze büßte die Target-Aktie bis auf 88,50 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,79 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 469.111 Target-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 158,42 USD erreichte der Titel am 20.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2025 (85,37 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Target-Aktie 5,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,46 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,56 USD belaufen.

Am 20.08.2025 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,05 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,45 Mrd. USD gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Target wird am 19.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 25.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester