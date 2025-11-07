Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Abend nordwärts
Die Aktie von Target gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 90,08 USD.
Die Target-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 90,08 USD. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,36 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,15 USD. Bisher wurden via New York 337.218 Target-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 158,42 USD markierte der Titel am 20.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 43,14 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,37 USD am 11.10.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 5,22 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,56 USD aus.
Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,45 Mrd. USD gelegen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Target-Anleger Experten zufolge am 25.11.2026 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Target-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,30 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten
S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen
Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
