Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Mittwochabend im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Target. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 90,48 USD zu.

Um 20:07 Uhr stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 90,48 USD. Die Target-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,97 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,75 USD. Zuletzt wechselten 410.425 Target-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 161,39 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,38 Prozent. Bei einem Wert von 86,31 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 4,60 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD. Im Vorjahr erhielten Target-Aktionäre 4,46 USD je Wertpapier.

Target veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Target in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,35 USD je Aktie.

