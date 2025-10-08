Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Mittwochnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Target. Zuletzt stieg die Target-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 89,93 USD.

Die Target-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 89,93 USD. Die Target-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 90,44 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 113.032 Target-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,39 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 79,46 Prozent wieder erreichen. Bei 86,31 USD fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Target-Aktie 4,03 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Target-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,46 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,56 USD.

Am 20.08.2025 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,57 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,45 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Target wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,35 USD je Target-Aktie belaufen.

