"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Aktienentwicklung

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend mit Einbußen

09.09.25 20:24 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 90,45 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
77,30 EUR -0,74 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 90,45 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Target-Aktie bisher bei 90,34 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,49 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 397.637 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 161,39 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 78,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 87,35 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Target-Aktie 3,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,56 USD aus.

Target gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,95 Prozent zurück. Hier wurden 25,21 Mrd. USD gegenüber 25,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

