Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktienkurs im Fokus

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

10.11.25 16:08 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Target gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 90,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
78,36 EUR 0,22 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 90,53 USD ab. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 90,48 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,52 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 157.085 Target-Aktien.

Am 20.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 158,42 USD an. Mit einem Zuwachs von 74,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,37 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2025 erreicht. Abschläge von 5,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,46 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,56 USD belaufen.

Target gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Target 25,21 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,45 Mrd. USD umgesetzt worden.

Target wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 19.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte Target die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,30 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Wer­bung

mehr Analysen