Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target büßt am Montagabend ein

Target im Fokus

Die Aktie von Target gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 90,93 USD ab.

Die Target-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 90,93 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Target-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,92 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 92,52 USD. Zuletzt wechselten 353.834 Target-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2024 markierte das Papier bei 158,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Target-Aktie 74,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 85,37 USD. Mit Abgaben von 6,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,56 USD aus.

Target veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,05 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Target in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 19.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte Target die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,30 USD je Target-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester