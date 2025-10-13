Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend mit positiven Vorzeichen

Target im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Target. Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 87,51 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 87,51 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Target-Aktie bei 88,34 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,87 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 564.302 Target-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,39 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Target-Aktie. Am 10.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 2,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Target-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,56 USD aus.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 7,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester