Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Montagnachmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Target. Das Papier von Target legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 87,86 USD.

Das Papier von Target konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 87,86 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Target-Aktie bei 87,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,87 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 262.151 Stück gehandelt.

Am 16.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,39 USD. Mit einem Zuwachs von 83,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,37 USD am 10.10.2025. Mit Abgaben von 2,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 4,46 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,56 USD je Target-Aktie.

Am 20.08.2025 hat Target die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,57 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Target veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,35 USD je Target-Aktie.

