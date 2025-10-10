Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Freitagabend mit KursVerlusten

Kurs der Target

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Target. Zuletzt ging es für die Target-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 86,14 USD.

Das Papier von Target befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,3 Prozent auf 86,14 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Target-Aktie ging bis auf 86,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,23 USD. Bisher wurden heute 682.840 Target-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 161,39 USD. Derzeit notiert die Target-Aktie damit 46,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,04 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,56 USD, nach 4,46 USD im Jahr 2025.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 25,21 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Target-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,35 USD je Aktie.

