Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend mit Kursabschlägen

09.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Target gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 88,80 USD.

Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 88,80 USD. Die Target-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,73 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,95 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 321.062 Stück gehandelt.

Bei 161,39 USD markierte der Titel am 16.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 44,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,31 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Target seine Aktionäre 2025 mit 4,46 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,56 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Target am 20.08.2025. Es stand ein EPS von 2,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Target noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Target in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 7,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

