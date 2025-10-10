Target Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Target am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Target. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 88,19 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Target-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 88,19 USD. Der Kurs der Target-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88,08 USD nach. Bei 89,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 207.960 Target-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 83,00 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (86,31 USD). Der aktuelle Kurs der Target-Aktie ist somit 2,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,46 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,56 USD belaufen.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Target am 20.08.2025. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,35 USD je Target-Aktie.
Nachrichten zu Target Corp.
Analysen zu Target Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
